Товарищеские матчи. «Ювентус» проиграл «Марселю»

Эх зря Видальку сбагрили.
1 августа. Марсель. Стадион «Велодром»
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Эх зря Видальку сбагрили.
Марсель красавцы!!! Хоть и товарищеская игра. А вот состав Марселя откровенно потрепан за это лето..
Ещё полузащитник нужен: Сами и Квадво слишком стекляные, Стураро молод. Вот и остаются Поль и Принц, вдруг травма или дисква и центр бумажным будет в неподходящий момент...
Поражение в товарке - ладно, но что-то Юве совсем разучился забивать) и не скажешь что много хороших напов в команде. Ух, Аллегри, готовься снова примерять почетное звание физрука если перестройку провалишь!
хоть и товарняк но ювентус должен был забить
Ой, не туда...
Вот так матчик, катали вату, катали, а стоило мне отойти и пожалуйста.
Ну хотя бы один мяч чемпион Италии Марселю забивать обязан.
Чет так и думалось, но поставить побоялся.
ну как там без пирло,видаля и тевеза =) это только начало
FORZA MILAN
Посмотрим что еще из себя милан представляет