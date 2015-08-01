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    Товарищеские матчи. «Ювентус» проиграл «Марселю»

    Туринский «Ювентус» в субботу провел товарищеский матч во Франции.

    1 августа. Марсель. Стадион «Велодром»
    Марсель (Франция) - Ювентус (Италия) - 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Алессандрини, 35; 2:0 - Баррада, 84.
    Марсель: Манданда, Спаранья (Окампос, 66), Н'Кулу, Рекик, Менди, Джа Джедже, Лемина, Баррада, Алессандрини (Сарр, 54), Товен (Ромао, 66), Батшуайи.
    Ювентус: Буффон (Нето, 56), Лихтштайнер, Бонуччи, Касерес, Эвра (Исла, 64), Маркизио, Погба, Перейра (Падоин, 46), Хедира (Стураро, 26), Манджукич (Коман, 69), Мората (Дибала, 56).
    Предупреждения: Лемина, 21; Спаранья, 62; Джа Джедже, 67; Коман, 87.
    Удаление: Лихтштайнер, 45.
    Судья: Тони Шапрон (Франция).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 21:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 5 августа 2015, 01:10

      Эх зря Видальку сбагрили.

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      Рейтинг: +10

      Owen10 2 августа 2015, 07:01

      Марсель красавцы!!! Хоть и товарищеская игра. А вот состав Марселя откровенно потрепан за это лето..

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 2 августа 2015, 00:38

      Ещё полузащитник нужен: Сами и Квадво слишком стекляные, Стураро молод. Вот и остаются Поль и Принц, вдруг травма или дисква и центр бумажным будет в неподходящий момент...

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 2 августа 2015, 00:27

      Поражение в товарке - ладно, но что-то Юве совсем разучился забивать) и не скажешь что много хороших напов в команде. Ух, Аллегри, готовься снова примерять почетное звание физрука если перестройку провалишь!

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      Рейтинг: +12

      колобок82 2 августа 2015, 00:09

      хоть и товарняк но ювентус должен был забить

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 23:43

      Ой, не туда...

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 23:43

      Вот так матчик, катали вату, катали, а стоило мне отойти и пожалуйста.

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      Рейтинг: +225

      VABANK 1 августа 2015, 23:29

      Ну хотя бы один мяч чемпион Италии Марселю забивать обязан.

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 23:13

      Чет так и думалось, но поставить побоялся.

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      Рейтинг: +11

      я_самый_клутой 1 августа 2015, 22:41

      ну как там без пирло,видаля и тевеза =) это только начало
      FORZA MILAN

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      Рейтинг: +11

      debo > я_самый_клутой 1 августа 2015, 22:49

      Посмотрим что еще из себя милан представляет

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      Рейтинг: +11

      я_самый_клутой > debo 1 августа 2015, 23:40

      все стало на свои места,тут не начего смотреть,ювентус полный ноль

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