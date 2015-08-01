Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Шахтер» справился с «Говерлой»

    Между матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» донецкий «Шахтер» провел матч украинского чемпионата против ужгородской «Говерлы».
    1 августа. Львов. Стадион «Арена-Львов»
    Шахтер (Донецк) - Говерла (Ужгород) - 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 - Тейшейра, 50; 2:0 - Эдуардо, 74.
    Шахтер: Каниболоцкий, Кучер, Малышев, Ордец, Срна, де Азеведо, Бернард (Тайсон, 63), Марлос (Эдуардо, 69), Тейшейра, Коваленко, Феррейра (Гладкий, 46).

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 00:17

      А голы какие, один одного краше, просто загляденье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 1 августа 2015, 21:42

      На классе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 1 августа 2015, 21:35

      Молодцы ребята, хороший матч выдали)) Теперь готовимся к ответке с Фенером! Только Шахтер, только победа!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11