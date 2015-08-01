УПЛ. «Шахтер» справился с «Говерлой»

А голы какие, один одного краше, просто загляденье!
Между матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» донецкий «Шахтер» провел матч украинского чемпионата против ужгородской «Говерлы».
1 августа. Львов. Стадион «Арена-Львов»
Шахтер (Донецк) - Говерла (Ужгород) - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Тейшейра, 50; 2:0 - Эдуардо, 74.
Шахтер: Каниболоцкий, Кучер, Малышев, Ордец, Срна, де Азеведо, Бернард (Тайсон, 63), Марлос (Эдуардо, 69), Тейшейра, Коваленко, Феррейра (Гладкий, 46).
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