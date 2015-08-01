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    «Терек»: «Информация про Черчесова — неправда»

    Президент грозненского «Терека» Магомед Даудов прокомментировал «Чемпионат.ком» слухи о скором назначении на пост главного тренера команды Станислава Черчесова, который сейчас без работы, но раньше уже трудился в Чечне.
    «Это стопроцентные слухи. У «Терека» есть главный тренер, и мы Рашиду Рахимову доверяем. Это все неправда. На данный момент у Рашида есть полное доверие. Верю, что он начнет добывать очки с «Тереком», как в прошлом сезоне. Мы все знаем, что в позапрошлом сезоне, когда команду нужно было вытащить из болота, Рахимов очень помог клубу. Две ничьи и поражение от действующего чемпиона России – не такой уж плохой результат. Cезон длинный. Уверен, что и «Терек», и Рахимов еще себя проявят», - сказал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2015 21:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19

      kislyi 2 августа 2015, 00:50

      Игра с 13 регионом все расставить по местам...а Стаса в сборную надо ..

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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 23:44

      может в Анжи, попозже

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 23:12

      Последующие туры покажут, способен Терек на что-то большее или и вправду пора что-то менять.

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      Рейтинг: +11

      oripov 1 августа 2015, 23:04

      А разве он же не выигрывал у Зенита? Терек с таким средним составом выглядет очень хорошо, дайте поработать, вроде в прошлом сезоне играли хорошо, не надо увольнять тренера после пару осечек, так без ошибок никого не бывает, и при этом Рашид не клонирует себя и выпускает на поле, а играют другие которых он не покупал кстати ?

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 1 августа 2015, 22:49

      Правильно говорят. Рахимов - отличный тренер.

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      Рейтинг: +10

      RURR 1 августа 2015, 22:21

      правильно стасика ненадо

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      Рейтинг: +13

      патриот200 1 августа 2015, 22:16

      Если хотим выиграть надо же игроков покупать мы хотим выигрывать, а игроков не покупаем вот и результат

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 21:35

      терек разговаривает уахах

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 1 августа 2015, 21:19

      А за что Рахимова то увольнять? Зениту проиграли, и чё? Зениту все проигрывают, правда иногда и выигрывают.

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      Рейтинг: +10

      Santi Cazorla_19 1 августа 2015, 21:17

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