Фред: «Я никогда не использовал запрещенные вещества»

Полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Фред прокомментировал ситуацию с подозрением в потреблении им допинга.





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«Я никогда не использовал запрещенные вещества. Я уверен в своей невиновности и намерен это доказать это соответствующим органам. У меня чистая карьера и есть необходимая поддержка», - заявил игрок.Напомним, что во время Кубка Америки после стандартной проверки у Фреда был обнаружен положительный результат на допинг-тест. Врачи сборной Бразилии заявили о своей непричастности к данной ситуации. Турецкий "Фенербахче" уже собирается подавать протест на матч с "Шахтером" в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, где Фред принял участие.