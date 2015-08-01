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    Фред: «Я никогда не использовал запрещенные вещества»

    Полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Фред прокомментировал ситуацию с подозрением в потреблении им допинга.

    «Я никогда не использовал запрещенные вещества. Я уверен в своей невиновности и намерен это доказать это соответствующим органам. У меня чистая карьера и есть необходимая поддержка», - заявил игрок.

    Напомним, что во время Кубка Америки после стандартной проверки у Фреда был обнаружен положительный результат на допинг-тест. Врачи сборной Бразилии заявили о своей непричастности к данной ситуации. Турецкий "Фенербахче" уже собирается подавать протест на матч с "Шахтером" в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, где Фред принял участие.


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    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 20:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19

      kislyi 2 августа 2015, 00:48

      Ну все, Фредди, давай в Донбасс наркоту выветривать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 22:59

      Хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 20:53

      ну вроде пока лавки ещё не начал путать=))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 1 августа 2015, 20:45

      Допрыгался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 20:41

      сала

      1
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