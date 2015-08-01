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    Черчесов может возглавить «Терек»

    Экс-главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов может воглавить "Терек", сообщает "Советский спорт". По версии издательства, руководство грозненского клуба недовольно работой Рашида Рахимова и всерьез думает о его замены.

    После трех туров "Терек" не добился ни одной победы, а сегодня разгромно проиграл "Зениту" - 3:0. Кроме того, главный тренер не контролирует поведение игроков, которые отказываются признавать его авторитет.

    Напомним, что Станислав Черчесов уже тренировал "Терек" в период с 2011-го по 2013-й года.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 19:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7

      podonok 2 августа 2015, 10:30

      так всё равно

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      Рейтинг: +19

      zanuda 2 августа 2015, 00:10

      Потом в Амкар, затем в Динамо итд итп!

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      Рейтинг: +571

      RJM555 1 августа 2015, 23:24

      С таким отношением рукаводства я бы сам ушел бы.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 1 августа 2015, 22:34

      Дубль два

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      Рейтинг: +13

      патриот200 1 августа 2015, 22:13

      Хорошая новость была бы правдой

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 1 августа 2015, 22:10

      Черчесов не вернется ,после того как его так уволили,а при нем Терек был лучше все таки!

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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 августа 2015, 21:39

      Катастрофа и упадок...вот что несёт Тереку эта личность!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 1 августа 2015, 21:13

      Вот до чего безработица доводит, хотя возможно что это простая жадность.

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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 21:06

      При Черчесе терек не плохо выглядел...но помнится Кадыров его как то не красиво уволил...Не думаю, что Черчес со своей гордостью пойдет...но вариант не плохой...

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > Raulya 1 августа 2015, 23:28

      да никто туда не пойдет и фнл им светит

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      Рейтинг: +296

      Raulya > RJM555 1 августа 2015, 23:53

      Фнл им точно не свети они в 8 будут

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      Рейтинг: +190

      shtair 1 августа 2015, 20:32

      "Шо... опять" (с)

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