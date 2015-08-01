РФПЛ. «Зенит» не оставил шансов «Тереку»

«Зенит» принимал «Терек» в ранге действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы, и начал матч соответствующе. Уже на 7 минуте матча Мацей Рыбус допустил ошибку и вывел Халка один на один с голкипером. Бразилец не пожадничал и обыграв вратаря поделился мячом со Смольниковым, который и закатил сферу в ворота. «Терек» после пропущенного мяча не успел оправиться, как получил второй гол — снова Халк обокрал игрока «Терека» и на этот раз моментально отдал Олегу Шатову, который пробил вратаря грозненцев Годзюра. Несмотря на то, что голов больше в первом тайме забито не было, «Зенит» предпринял множество попыток увеличить счет, несколько моментов в частности упустил полузащитник Артур Юсупов. Во втором тайме игра немного выровнялась, но при этом «Зенит» продолжал создавать очень опасные моменты, которые он не мог реализовать. В итоге финальную точку в матче поставил Мигель Данни, вышедший на замену и откликнувшийся на отличную передачу Шатова.

1 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

Зенит (Санкт-Петербург) - Терек (Грозный) - 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Смольников, 7; 2:0 — Шатов, 11; 3:0 — Данни, 90.

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов (Файзулин, 61), Хави Гарсия, Витсель (Данни, 73), Шатов, Халк, Дзюба (Долгов, 80).



Терек: Годзюр, Родолфо (Адилсон, 46), Семенов, Маурисио, Айссати, Иванов, Кузяев, Пирис (Кану, 77), Рыбус, Лебеденко, Мбенге (Садаев, 77).

Предупреждения: Нету, 4; Родолфо, 36.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).