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    РФПЛ. «Зенит» не оставил шансов «Тереку»

    «Зенит» принимал «Терек» в ранге действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы, и начал матч соответствующе. Уже на 7 минуте матча Мацей Рыбус допустил ошибку и вывел Халка один на один с голкипером. Бразилец не пожадничал и обыграв вратаря поделился мячом со Смольниковым, который и закатил сферу в ворота. «Терек» после пропущенного мяча не успел оправиться, как получил второй гол — снова Халк обокрал игрока «Терека» и на этот раз моментально отдал Олегу Шатову, который пробил вратаря грозненцев Годзюра. Несмотря на то, что голов больше в первом тайме забито не было, «Зенит» предпринял множество попыток увеличить счет, несколько моментов в частности упустил полузащитник Артур Юсупов. Во втором тайме игра немного выровнялась, но при этом «Зенит» продолжал создавать очень опасные моменты, которые он не мог реализовать. В итоге финальную точку в матче поставил Мигель Данни, вышедший на замену и откликнувшийся на отличную передачу Шатова.
    1 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»
    Зенит (Санкт-Петербург) - Терек (Грозный) - 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Смольников, 7; 2:0 — Шатов, 11; 3:0 — Данни, 90.
    Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов (Файзулин, 61), Хави Гарсия, Витсель (Данни, 73), Шатов, Халк, Дзюба (Долгов, 80).
    Терек: Годзюр, Родолфо (Адилсон, 46), Семенов, Маурисио, Айссати, Иванов, Кузяев, Пирис (Кану, 77), Рыбус, Лебеденко, Мбенге (Садаев, 77).
    Предупреждения: Нету, 4; Родолфо, 36.
    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 18:52
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:29

      Опять Зенит и ЦСКА будут друг с другом соперничать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > DeR_Fan 2 августа 2015, 00:45

      Ну так только вы судей то покупаете-так что возможно ты и прав.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 1 августа 2015, 23:08

      Зенит чемпион! с победой нас виражная движуха тысяча чертей в ауле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      real_rmadrid 1 августа 2015, 22:22

      Акуеть, просто отвратительный сайт, дизайн, оформление, то, сё...( А Зенит с победой.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ГерманТитов 1 августа 2015, 22:18

      Молодцы , ребята , так держать ! Никому спуску не давайте ! Данни - красава !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Spacey1 1 августа 2015, 22:16

      Шатов красавчик!!!

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 1 августа 2015, 21:55

      С победой! Данни-красава.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 21:45

      Хоть и не болею за Зенит,не нравится их игра с судьями на пару,но Данни красавчик,единственный кто вызывает уважение в Зените-Шатов еще нравился раньше,но стал играть в Зенитовский стиль,падает чересчур часто-разочаровал.

      -2
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      Рейтинг: +67

      SpM_ 1 августа 2015, 20:24

      Данни молодец, стабильно забивает на последних минутах

      2
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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 20:23

      уахахах ссыкло до 2017 года ты сдохнешь от рака ахахах

      -2
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      Рейтинг: +9

      Зидан95 1 августа 2015, 19:45

      тебе то что

      0
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