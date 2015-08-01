Смольников: «Держим в голове поражение от «Терека» в прошлом сезоне»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников подвел итоги первого тайма матча 3-го тура РФПЛ с «Тереком», в котором он забил один из двух мячей своей команды.





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«Бомбардир» дарит подарки! «Мы играем дома и обязаны начинать так, как начали. Получились две быстрые контратаки. Хорошо, что забили. Безусловно, держим в голове домашнее поражение от «Терека» в прошлом сезоне. Хорошо, что счет 2:0. Игра открытая. Думаю, болельщикам нравится футбол», – резюмировал футболист «Зенита».«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча