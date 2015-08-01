Моуринью: «С Фалькао можно играть в два нападающих»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью рассказал о том, как его команда сможет выступать в атаке с приходом из «Монако» нападающего Радамеля Фалькао.

«В последние 20 минут матча с «Барселоной» мы играли с Лоиком Реми и Фалькао. Они отлично справились, не только развивали атаки команды, но и, с учетом того, что в полузащите было на одного игрока меньше, закрывали пространства в середине поля. Мы можем выпустить и двух нападающих.

Мы проигрывали «Барселоне», я убрал Эдена Азара, потому что я не волновался по поводу результата, иначе он провел бы на поле весь матч. Фалькао вышел, и команда сразу стала более нацеленной на атаку. Они закрывали пространства и играли на половине противника, Фалькао отлично держал мяч. Я доволен им за эту первую неделю. Мне он очень нравится, как игрок. Команда с ним играет отлично, он классный нападающий. Он не просто тот, кто может забивать, он добавляет качества в игру. Я ждал, что он будет полон решимости работать, помогать команде, поймет то, как мы играем в футбол. На данный момент я доволен».