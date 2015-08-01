Моуринью: «С Фалькао можно играть в два нападающих»

И перед тем как многие Маурафобы говорит что команда Маура автобус, посмотрите статистику команд Маура, а тупо не пишите от себя, чемпионами с автобусом не станешь, при Мауре Реал Челси набрал рекордное для очко, Реал набрал более 100 очков за сезон, и забил до хрена, при Мауре заиграл суперски Диего Лопес, который заменил не заменимого Касильяса, при Маура три защитника (Терри Кейхил Иванович) забили шикарный гол, при Мауре было многое, ребята уважайте чужой труд, в отличие от многих п.....тов он не очко подставлял, а трудом другие очки набирал! Слишком много критики в адрес, вроде таланта, которого у многих у нас нет. Я за Маура полюбому, человек работал и достиг своей цели Респект ему. Добейтесь того же и критикуйте сколько угодно
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