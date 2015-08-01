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    Роналду: «В детстве не думал, что стану профессионалом»

    Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что в детстве не считал себя талантливым футболистом и не рассчитывал играть за большие клубы.
    «Однажды я играл в футбол на улице. Мой отец спросил меня: «Почему бы тебе не присоединиться к клубу, пока я там работаю?» И я стал ходить на тренировки. Я занимался каждый день, и отец помогал мне.
    Поначалу я не чувствовал, что отличался от других детей. Я не думал, что когда-нибудь стану профессионалом, буду играть за «Манчестер Юнайтед», «Реал» или «Спортинг». Я не чувствовал, что у меня есть талант. Но через 3-4 года я начал думать: «Хочу быть профессионалом». У меня появилась мечта», – поведал Роналду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 17:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 августа 2015, 15:14

      А я всегда мечтал и думал стать профессионалом , но из-за учебы не пустили меня туда(((

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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 13:39

      Ty zasluzhibaew etogo Ty krasava

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:58

      Безусловно один из лучших игроков в истории! Настоящий трудяга!

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      Рейтинг: +15

      Король Испании 2 августа 2015, 06:35

      Красавчик КриРо! Играй и забивай на радость себе и своим болельщикам!

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      Рейтинг: +11

      Asetik 1 августа 2015, 23:34

      Молодец.у меня свын ростет тоже мечтаю чтоб таким стал

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      Рейтинг: +243

      No problem 1 августа 2015, 22:25

      А)(уенный игрок.
      Все при нем...чутье, второй этаж, левая-правая, пас,......единственная недостача....самолюбие.
      А так он уже в истории. ...пзди не пзди

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2015, 21:56

      Сделал себя сам.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 21:53

      Роналду многого добился в спорте.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 21:51

      Футбол живет штампами.

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      Рейтинг: +34

      KARE 1 августа 2015, 20:37

      Как надоела "ЭТА" писанина-взрослые люди,а хуже детей.
      Не знал,не думал,так вышло-самим не смешно ??
      Иди тогда чисти ТУАЛЕТЫ !!!

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