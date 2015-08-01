Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йоветич: «Пеллегрини не давал мне играть»

    Новичок «Интера» Стефан Йоветич пожаловался на своего бывшего главного тренера Мануэля Пеллегрини.
    «Да, я столкнулся с трудностями в «Манчестер Сити», но не я один. Даже когда я был в хорошей форме, тренер не выпускал меня играть. В любом случае, я больше не хочу обсуждать «Сити», но желаю им всего наилучшего.
    Я поговорил с тренером Манчини и спортивным директором Аузилио, они уговорили меня перейти в «Интер». Сейчас я рад, что сделал такой выбор, и я жду, что мы вернем команде то место, которое она заслуживает. У нас хорошая команда и мы можем это сделать», – сказал Йоветич.
    Напомним, что Йоветич перешел в «Интер» этим летом на правах аренды и формально еще принадлежит «Манчестер Сити».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11