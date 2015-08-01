Йоветич: «Пеллегрини не давал мне играть»

Новичок «Интера» Стефан Йоветич пожаловался на своего бывшего главного тренера Мануэля Пеллегрини.

«Да, я столкнулся с трудностями в «Манчестер Сити», но не я один. Даже когда я был в хорошей форме, тренер не выпускал меня играть. В любом случае, я больше не хочу обсуждать «Сити», но желаю им всего наилучшего.

Я поговорил с тренером Манчини и спортивным директором Аузилио, они уговорили меня перейти в «Интер». Сейчас я рад, что сделал такой выбор, и я жду, что мы вернем команде то место, которое она заслуживает. У нас хорошая команда и мы можем это сделать», – сказал Йоветич.