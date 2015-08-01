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    Виллаш-Боаш: «Данни не играет из-за травмы»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дал небольшой комментарий перед матчем 3-го тура РФПЛ с грозненским «Тереком».
    «Данни продолжает восстанавливаться после травмы на сборах. Он провел хорошую неделю, но пока рано говорить о полном восстановлении. «Терек» силен в контратаках. Все-таки команды немного поменялись (с момента прошлой игры). У «Терека» не играет Аилтон, травмирован Кудряшов», – рассказал Виллаш-Боаш перед началом матча.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 17:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 19:34

      Ну ко второму тайму-он резко выздоровел.Поздравляю с первой победой без пенальти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      миха спартак 1 августа 2015, 19:25

      газпром-мечты сбываются

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 19:02

      И без Данни прекрасно справились.

      0
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