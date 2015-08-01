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    Юсупов: «В Москве человека в футболке «Динамо» или «Спартака» сразу побьют»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов сравнил жизнь в Петербурге и Москве, где он выступал за московское «Динамо».
    «Питер – это футбольный город. Здесь все за одну команду. Многие по улицам ходят в майках «Зенита». В Москве трудно встретить человека в футболке «Динамо» или «Спартака» – сразу побьют. А тут весь город любит команду и живет футболом.
    Мое прозвище? Юс, Юсуп в основном зовут. По имени редко обращаются», – заключил Юсупов.
    Напомним, что Артур Юсупов выйдет в стартовом составе на матч с «Тереком».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 16:49
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +27

      Sонный 2 августа 2015, 09:51

      Если бы юсуп не трусил выходить с территории базы,то никогда такого бреда не сказал бы..

      0
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:31

      Если ходить в футболке Динамо или Спартака в Питере,то к гадалка не ходи побьют

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 августа 2015, 22:58

      Питер отличный город - особенно на фоне москвы!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 21:10

      Бред полнейший.

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      Рейтинг: +149

      suiw 1 августа 2015, 21:06

      Играет плохо, зато лизнул хорошо

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      Рейтинг: +34

      KARE 1 августа 2015, 20:39

      В Спб-убьют !!!

      0
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      Рейтинг: +16

      almaster 1 августа 2015, 19:15

      Юстас Алексу...

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      Рейтинг: +10

      olf_59 1 августа 2015, 19:08

      Лучше не касался бы своим языком имени "Динамо" . "Предатель ",нет "Жадный предатель" вот твое прозвище.

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      Рейтинг: +10

      olf_59 1 августа 2015, 19:04

      Твое прозвище "Жадный татарин"

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 18:51

      масква такой город

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