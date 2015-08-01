Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веркаутерен: «Амкар» не сильнее нас»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен заявил, что не считает результат матча с «Амкаром», где его команда проиграла с минимальным счетом, справедливым.

    «Закономерным результатом стала бы нулевая ничья. Но мы сделали хорошо упакованный подарок сопернику, которым они и воспользовались. С другой стороны, нам не хватило качества в нападении. Разочарован результатом. Но еще больше разочарован тем, как мы играли. Этого было недостаточно. Это еще раз показало наши проблемы. Необходимо находить решение из сложившейся ситуации. Не считаю, что "Амкар" сильнее нас», — подвел итоги матча в интервью Веркаутерен.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 12:40

      не сильнее,но и не слабее временами и местами.если учитывать историю или статистику противостояний этих команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Ангажемент 1 августа 2015, 21:20

      Не сильнее, просто ты бездарный тренер

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > Ангажемент 3 августа 2015, 01:33

      да ладно?))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11