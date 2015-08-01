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    Вернблум: «По приколу купил лошадь»

    Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум поведал о том, что он приобрел лошадь. Напомним, что в среде болельщиков за ЦСКА закрепилось прозвище «кони».
    «По приколу купил лошадь с тремя друзьями: один сейчас играет в Китае, другой - по-прежнему в «Гетеборге», еще один - в «Сампдории». Ну что сказать? У нас появился лишний повод для посиделок. Очень хотелось, чтобы было что-то, что нас объединяло. В крайнем случае сделаем из нее гамбургер», — рассказал полузащитник ЦСКА.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.08.2015 16:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 1 августа 2015, 18:52

      Смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 1 августа 2015, 16:45

      Понтус приколист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 16:40

      А гамбургер Лёне Слуцкому привезет? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 1 августа 2015, 16:33

      Идиотизм какой то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      batya13 1 августа 2015, 16:32

      как за хлебом сходить, вот приколист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 1 августа 2015, 16:29

      Думал я что в ЦСКА радужных нет. А вот есть оказывается, да к тому же он ещё и животных тоже любит. Да так, что аж сожрать готов.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Рубцовский 1 августа 2015, 16:24

      я так понемаю скаковую взял)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 16:20

      коннибал какой то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      bw17 1 августа 2015, 16:19

      Из тебя нужно сделать гамбургер дебил..

      2
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      Рейтинг: +92

      Cynic > bw17 1 августа 2015, 16:20

      защитник животных?)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Hako-Ly > bw17 1 августа 2015, 20:34

      Присоединяюсь. Неплохой бы стейк вышел.

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