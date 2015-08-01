Блан считает, что Сиригу может покинуть ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Лоран Блан прокомментировал будущее голкипера команды Сальваторе Сиригу после покупки вратаря Кевина Траппа из «Айнтрахта».

«У Сальваторе есть контракт с нами. Для него сложилась непростая ситуация, но он один из наших трех голкиперов. Ситуация вполне может измениться, но я не исключаю, что все останется так как есть», — сказал Блан.Контракт Сиригу, который перешел в ПСЖ в 2011 году, истекает через 3 года.