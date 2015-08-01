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    Блан считает, что Сиригу может покинуть ПСЖ

    Главный тренер ПСЖ Лоран Блан прокомментировал будущее голкипера команды Сальваторе Сиригу после покупки вратаря Кевина Траппа из «Айнтрахта».
    «У Сальваторе есть контракт с нами. Для него сложилась непростая ситуация, но он один из наших трех голкиперов. Ситуация вполне может измениться, но я не исключаю, что все останется так как есть», — сказал Блан.

    Контракт Сиригу, который перешел в ПСЖ в 2011 году, истекает через 3 года.

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    Источник: Goal.com

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    01.08.2015 15:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      olzhyk 1 августа 2015, 22:15

      Мсье Блан, он еще нужен Вам!

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