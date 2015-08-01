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    Президент «Лиона» подтвердил заинтересованность в Вальбуэна

    Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил заинтересованность клуба в полузащитнике московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Как сообщает Le Parisien, Ола озвучил несколько кандидатур, в число которых вошел Вальбуэна и полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда.
    Напомним, что будущее Вальбуэна в московском «Динамо» по-прежнему находится под вопросом после того, как московскую команду исключили из розыгрыша Лиги Европы и ограничили траты из-за нарушения финансового Fair Play.

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    Источник: Le Parisien

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    01.08.2015 15:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20

      DaleDK 1 августа 2015, 16:18

      Уйдет француз ((
      Игрок он прекрасный, факт.В нынешнем Динамо ему делать нечего (((

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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 15:16

      Дзюба рекомендует. Бросить друганов и свалить туда, где больше ништяков - это очень профессионально

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 15:05

      ну так пусть валит если бабки ему дороже, настоящий игрок должен быть всегда до конца с клубом, даже если это мусарня

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > серИт 1 августа 2015, 15:46

      С каким таким "клубом"? Вальбуэна приходил в совершенно другую команду и к совершенно другому тренеру! А буквочке "Д" он ничем не обязан, скорее - наоборот! Игры "Динамо" в прошлом сезоне смотрели многие болельщики других клубов, ибо команда играла в футбол. Теперь такого точно не будет.

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      Рейтинг: -100

      серИт > cska-62 1 августа 2015, 16:08

      и на х у я ты продублировал меня длиннотекстом

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > серИт 1 августа 2015, 16:26

      Я никого не дублировал, а написал элементарные вещи...

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