Президент «Лиона» подтвердил заинтересованность в Вальбуэна

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил заинтересованность клуба в полузащитнике московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Как сообщает Le Parisien, Ола озвучил несколько кандидатур, в число которых вошел Вальбуэна и полузащитник киевского «Динамо» Юнес Бельханда.





«Бомбардир» дарит подарки! Напомним, что будущее Вальбуэна в московском «Динамо» по-прежнему находится под вопросом после того, как московскую команду исключили из розыгрыша Лиги Европы и ограничили траты из-за нарушения финансового Fair Play.