Лоренсо: «Педро будет играть в АПЛ»

Президент футбольного клуба «Сан-Исидро» Хайме Лоренсо заявил, что нападающий Педро, который начинал карьеру в его клубе, перейдет из «Барселоны» в английский клуб.

«Я общался с матерью Педро, и она сообщила, что он будет играть в Англии. Думаю, это будет вызов для него, к тому же он должен получить больше игрового времени. Если он и правда перейдет, мы отправим ему какой-нибудь подарок. Если стороны договорятся на 30 миллионах евро, то 450 тысяч должны отдать нам», — поведал Лоренсо.

Напомним, что по слухам Педро должен присоединиться к «Манчестер Юнайтед», где он может заменить Анхеля Ди Марию, уходящего в ПСЖ.