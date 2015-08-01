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    Лоренсо: «Педро будет играть в АПЛ»

    Президент футбольного клуба «Сан-Исидро» Хайме Лоренсо заявил, что нападающий Педро, который начинал карьеру в его клубе, перейдет из «Барселоны» в английский клуб.
    «Я общался с матерью Педро, и она сообщила, что он будет играть в Англии. Думаю, это будет вызов для него, к тому же он должен получить больше игрового времени. Если он и правда перейдет, мы отправим ему какой-нибудь подарок. Если стороны договорятся на 30 миллионах евро, то 450 тысяч должны отдать нам», — поведал Лоренсо.
    Напомним, что по слухам Педро должен присоединиться к «Манчестер Юнайтед», где он может заменить Анхеля Ди Марию, уходящего в ПСЖ.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

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    01.08.2015 14:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 10:11

      ненадо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 09:45

      жалко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      EDGE2015 1 августа 2015, 15:56

      Классный форвард

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2015, 15:35

      Ждём Педро в МЮ, станет хорошим усилением!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa 1 августа 2015, 14:56

      1111

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