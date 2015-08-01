Иванович: «Для меня Азар бесценен»

Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович в преддверии матча против «Арсенала» за Суперкубок Англии дал оценку своему партнеру по команде Эдену Азару.

«Я не эксперт на рынке, но для меня он бесценен. Я надеюсь, он будет играть за «Челси» очень долго и даст клубу все, что он может дать.