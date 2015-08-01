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    Иванович: «Для меня Азар бесценен»

    Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович в преддверии матча против «Арсенала» за Суперкубок Англии дал оценку своему партнеру по команде Эдену Азару.
    «Я не эксперт на рынке, но для меня он бесценен. Я надеюсь, он будет играть за «Челси» очень долго и даст клубу все, что он может дать.
    Его трудно остановить, потому что он сейчас на пике, он доминирует над противником. Он прибавил в каждом аспекте игры. Я знаю, какую тактику буду использовать, если однажды придется играть против него, но я не буду ни с кем этим делиться, потому что не хочу помогать противнику!», — сказал Иванович в интервью официальному сайту «Челси».

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    01.08.2015 14:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 1 августа 2015, 15:03

      ястреб - доминатор, как тот коротышка с корсики

      0
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      Рейтинг: +11

      ecek > dzvinka 1 августа 2015, 17:04

      напалеон?

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