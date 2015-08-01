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    «Амкар» - «Крылья Советов»: составы команд

    Стали известны заявки команд на первый субботний матч третьего тура РФПЛ.
    «Амкар»: Герус, Занев, Белоруков, Черенчиков, Баланович, Изунна, Огуде, Гол, Йовичич, Идову, Прудников.
    Запасные: Селихов, Хомич, Арзуманян, Пеев, Шаваев, Курзенев, Зайцев, Джикия, Придюк, Салугин, Комолов.
    «Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко.
    Запасные: Лобанцев, Надсон, Симаем, Горбатенко, Махмудов, Садик, Ермаков.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: РПЛ

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    01.08.2015 13:39
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