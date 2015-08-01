Генсек DFB поддержал идею провести матч между Россией и Германией в Волгограде

Генеральный секретарь DFB Хельмут Сандрок поддержал идею провести товарищеский матч между сборными России и Германии в качестве матча-открытия стадиона в Волгограде, окончание строительства которого планируется в 2017 году.

«Я слышал об этой идее, и мне она нравится. Говорить что-то более конкретное пока рано. Во-первых, впереди еще много времени. Во-вторых, последнее слово при выборе соперников по товарищескому матчу всегда остается за тренером. А вдруг наши сборные попадут в одну группу на чемпионате мира? Поэтому загадывать сейчас не хотелось бы. Но, повторюсь, такую инициативу я бы поддержал», — заявил генсек немецкого футбольного союза.