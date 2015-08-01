Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генсек DFB поддержал идею провести матч между Россией и Германией в Волгограде

    Генеральный секретарь DFB Хельмут Сандрок поддержал идею провести товарищеский матч между сборными России и Германии в качестве матча-открытия стадиона в Волгограде, окончание строительства которого планируется в 2017 году.
    «Я слышал об этой идее, и мне она нравится. Говорить что-то более конкретное пока рано. Во-первых, впереди еще много времени. Во-вторых, последнее слово при выборе соперников по товарищескому матчу всегда остается за тренером. А вдруг наши сборные попадут в одну группу на чемпионате мира? Поэтому загадывать сейчас не хотелось бы. Но, повторюсь, такую инициативу я бы поддержал», — заявил генсек немецкого футбольного союза.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 1 августа 2015, 23:44

      Однажды немцам там не повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 16:12

      там и похоронят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Alexashka 1 августа 2015, 15:44

      И плакат огромный. "Добро пожаловать в Сталинград"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 14:55

      ну ещё бы не поддержал, против такой могучей сборной сыграть, командой которая выиграла какой то никчёмный чм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 1 августа 2015, 14:53

      Не надо бы в Волгограде. В каком ни будь другом городе матч-открытие стадиона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Forza Mian! > Viktor41 1 августа 2015, 15:35

      ну это символично я так понял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 августа 2015, 14:29

      Да уж сразу бы построили стадион в Псковской области...на берегу озера)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11