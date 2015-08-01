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    «Милан» готов отдать 28 миллионов евро за Романьоли

    «Милан» сделал очередное предложение «Роме» по защитнику Алессио Романьоли. «Россонери» готовы заплатить за 20-летнего игрока молодежной сборной Италии 28 миллионов евро, что всего на 2 миллиона меньше запрашиваемой за него цены.
    Напомним, что Романьоли уже работал с главным тренером «Милана» Синишей Михайловичем в «Сампдории», где он выступал на правах аренды. Сам игрок готов покинуть «Рому» только ради продолжения совместной работы с рулевым красно-черных, в то время как на игрока также претендует «Наполи» с аналогичным предложением в 28 миллионов.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Football Italia

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    01.08.2015 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Antonio92 1 августа 2015, 18:34

      28 млн? за кого....он еще ничего не показал на эти деньги

      0
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      Рейтинг: +10

      Antonio92 1 августа 2015, 18:34

      за сезон 2 гола и 2 передачи и уже 28 млн? за кого....на такие деньги можно двоих на ту же позицию более опытных,

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2015, 15:51

      Синише виднее, стоит ли он столько... Успехов россонери!

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 13:18

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