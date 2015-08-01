Мутко: «Постараемся сыграть с Германией, Аргентиной и Францией»

Министр спорта России и кандидат в президенты РФС Виталий Мутко рассказал, какие товарищеские матчи сборная России может провести в рамках подготовки к ЧМ-2018.

«Мы изменим тренд национальной команды. Будет десять товарищеских игр с командами из квалификационной группы H. Но остается еще десять матчей.