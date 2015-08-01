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    Мутко: «Постараемся сыграть с Германией, Аргентиной и Францией»

    Министр спорта России и кандидат в президенты РФС Виталий Мутко рассказал, какие товарищеские матчи сборная России может провести в рамках подготовки к ЧМ-2018.
    «Мы изменим тренд национальной команды. Будет десять товарищеских игр с командами из квалификационной группы H. Но остается еще десять матчей.
    Соперники в них будут самого высокого уровня. Постараемся сыграть с Германией, Аргентиной и Францией. Такие матчи позволят поднять мотивацию футболистов», — сказал Мутко.
    Напомним, что сборная России получила право играть на Чемпионате мира 2018 без отборочного этапа как хозяйка турнира.

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    Источник: Sports.ru

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    01.08.2015 13:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 августа 2015, 15:50

      А может начать с матчей с Сан-Марино и Гибралтаром? Только с ними Слуцкий, возможно, будет что-то придумывать в плане атакующей игры!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 1 августа 2015, 15:15

      Вот это будет групповое изнасилование

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 1 августа 2015, 14:48

      Поднять мотивацию обозначает увеличить денежное довольствие?

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 14:20

      ктонить остановите эту инфомашину какляцкую

      0
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      Рейтинг: +11

      RealTheBest 1 августа 2015, 14:05

      Сначала тренера бы назначить толкового

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 1 августа 2015, 13:33

      Правильно, давно не позорились

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 13:27

      Для чего???? Очередной позор...зачем играть с такими сборными и позорится....по уровню ищите сборные....Нам нужно пытаться, пробовать камбинации,варианты, а со сборными такого уровня только бегать за ними будем и все..

      0
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 13:18

      рекламный спам

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 1 августа 2015, 13:18

      3аe6aл он пиздеть уже. Сделал бы молча и все. Балоболить только и может

      -1
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      Рейтинг: +11

      RealTheBest > Valar Morghulis 1 августа 2015, 14:05

      Валар Дохайрис.Мне нравится твой ник парень

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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 1 августа 2015, 13:06

      С вашим долбаным лимитом нам и китай не обыграть будет

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