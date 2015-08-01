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    Попов: «Смотрел матч «Рубина» в Лиге Европы — это очень серьезная команда»

    Болгарский полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура чемпионата России с казанским «Рубином», который пройдет 3 августа на «Открытие-арене».

    «Смотрел матчи «Рубина», «Краснодара» в Лиге Европы. Я думаю, что «Рубин» очень серьезная команда. Она будет очень хорошо действовать в обороне и постарается что-нибудь взять на нашем стадионе», — заявил Попов.

    Напомним, что «Рубин» сумел одержать победу над австрийским «Штурмом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.

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    Источник: Официальный канал ФК «Спартак» М

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    01.08.2015 12:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 1 августа 2015, 21:11

      Спартак - веселая команда

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 1 августа 2015, 15:11

      Оооочень, 2:3 у Штурма выйграли.....

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      Рейтинг: +210

      castromen 1 августа 2015, 14:54

      Вся надежа на Биля мл. и Черномора, остальные еще спят.

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 14:00

      игрокам спартака остаётся только смотреть еврокубки))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 1 августа 2015, 13:47

      только победа ,нельзя с конкурентами терять очки .

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      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 12:58

      Да, с Рубином просто точно не будет.
      Даже в отсутствии Кверквелии оборона казанцев довольно крепкая.

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:54

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