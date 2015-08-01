Попов: «Смотрел матч «Рубина» в Лиге Европы — это очень серьезная команда»

Болгарский полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился своими ожиданиями перед матчем третьего тура чемпионата России с казанским «Рубином», который пройдет 3 августа на «Открытие-арене».

«Смотрел матчи «Рубина», «Краснодара» в Лиге Европы. Я думаю, что «Рубин» очень серьезная команда. Она будет очень хорошо действовать в обороне и постарается что-нибудь взять на нашем стадионе», — заявил Попов.



Напомним, что «Рубин» сумел одержать победу над австрийским «Штурмом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.



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