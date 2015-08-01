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    Обамеянг: «Боруссия» может выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг оптимистично настроен перед стартом нового сезона. Несмотря на то, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» участвовать не будет, игрок сборной Габона уверен, что его клуб сможет выиграть этот трофей в будущем.
    «Я уверен, что «Боруссии» по силам снова дойти до финала Лиги чемпионов, почему бы и нет? В этот раз я надеюсь выиграть этот турнир, это наша цель. Прошлый сезон был трудным для нас, но я думаю, что мы справимся и достигнем больших успехов с новым тренером. Для нас началась новая эра, и я надеюсь, что все изменится к лучшему», — заявил Обамеянг.

    Напомним, что в предстоящем сезоне командой будет руководить Томас Тухель вместо ушедшего Юргена Клоппа.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Goal.com

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    01.08.2015 12:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 17:49

      Конечно еще выиграет, но ты уже будешь на пенсии.

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 1 августа 2015, 13:25

      Накурился

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 августа 2015, 13:20

      Только после цска и зенита.

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 13:12

      Ну с лч точно загнул...борусия пока приходит в себя от провального сезона, может через годик - два может и выиграть или в топ 4 быть....

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 12:56

      Ох уж эти предсезонные говоруны, все они выиграют, всех победят, а как сезон начинается, не знают, что с мячом делать...

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:54

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