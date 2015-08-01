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    Ван Гаал намерен отпустить Де Хеа в «Реал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал принял решение отпустить вратаря Давида де Хеа в «Реал», информирует AS.

    Голландский специалист не хочет держать голкипера в команде против его воли и поэтому обратился к руководству клуба с просьбой возобновить переговоры с «Королевским клубом». Однако, вице-президент клуба Эд Вудворд выступает против продажи Де Хеа.

    Ранее «МЮ» в связи с возможным переходом де Хеа в «Реал» подписал аргентинского голкипера «Сампдории» Серхио Ромеро.

    Трансферные слухи. Вальбуэна хочет вернуться на родину, Бензема будет продан в «Арсенал»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      DaleDK 1 августа 2015, 16:22

      Правильное решение.
      Надеюсь, в Реале он надолго станет первым номером.
      И тогда у королевского клуба останется только одна проблемная позиция - нападающий.

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 1 августа 2015, 14:29

      Это парень в прямом смысле подвел команду и клуб, которые связывали с ним большие надежды.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Бромгексин 1 августа 2015, 14:22

      зае.....ла эта эпопея

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:00

      Как для самого Де Хеа, то просто отличный вариант продолжения карьеры.

      0
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:55

      рекламный спам

      -3
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 1 августа 2015, 12:26

      Полностью согласен,надо отпускать

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:15

      смысла нет держать если он уже мыслями в Реале

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