Венгер: «Путь Чеха похож на карьеру Ван дер Сара»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что карьеру вратаря Петра Чеха вполне может сложиться так же, как и экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара, который пришел в стан манкунианцев на закате карьеры, но выступал на высочайшем уровне на протяжении шести сезонов.



«Путь Чеха похож на карьеру Ван дер Сара – он перешел из «Фулхэма» в «МЮ», проведя пять или шесть лет на высоком уровне, – приводит goal.om слова Венгера. – Так что я не понимаю, почему у Чеха не может получиться так же. Он серьезно относится к работе и хорошо тренируется, также у него нет серьезных проблем. Чех имеет отличное сочетание качества игры, ловкости и антропометрических данных. Я думаю, что он очень яркий вратарь».





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