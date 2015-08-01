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    Венгер: «Путь Чеха похож на карьеру Ван дер Сара»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что карьеру вратаря Петра Чеха вполне может сложиться так же, как и экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара, который пришел в стан манкунианцев на закате карьеры, но выступал на высочайшем уровне на протяжении шести сезонов.

    «Путь Чеха похож на карьеру Ван дер Сара – он перешел из «Фулхэма» в «МЮ», проведя пять или шесть лет на высоком уровне, – приводит goal.om слова Венгера. – Так что я не понимаю, почему у Чеха не может получиться так же. Он серьезно относится к работе и хорошо тренируется, также у него нет серьезных проблем. Чех имеет отличное сочетание качества игры, ловкости и антропометрических данных. Я думаю, что он очень яркий вратарь».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18

      sergge1207 2 августа 2015, 10:05

      Сегодня будет интересно!!!!!

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      Рейтинг: +124

      MashaTr2 2 августа 2015, 09:44

      Педофил точно рехнулся.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 1 августа 2015, 18:31

      Завтра у Чеха сложный матч против своей бывшей команды,будет очень интересно посмотреть!Ждём с нетерпением!!!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 1 августа 2015, 17:13

      Венгер дело говорит.

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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 1 августа 2015, 13:35

      Уф, биджо! Ты что ёбн...ся!?

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:55

      рекламный спам

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      Рейтинг: +40

      Kwentin 1 августа 2015, 12:25

      Фулхем - МЮ, Челси - Арсенал занятная аналогия мсье Венгер, тонкий троллинг)

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      Рейтинг: +12

      Artemio 1 1 августа 2015, 11:29

      ЧЕХ это уже легенда, где и как он бы не закончил карьеру.

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