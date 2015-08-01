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    «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию за отсутствие аргентинца на сборах

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария не приехал на сборы команды в США, за что был оштрафован на 360 тысяч фунтов стерлингов, информирует Mirror.

    К тому же манкунианцы могут дополнительно наказать футболиста, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ». «МЮ» хочет повысить сумму трансфера до 45 миллионов фунтов вместо «запланированных» 43,7 миллиона, а разницу вычесть из последующей зарплаты Ди Марии в парижском клубе. Руководство «Манчестера» уверено, что «ПСЖ» согласится на такие условия.

    Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет договор на четыре года и будет получать 11 миллионов евро за сезон.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 11:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:06

      Нравится мне это, удерживать деньги из зарплаты, которые будут платить на новом месте работы))

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      Рейтинг: +11

      Dude-MU 1 августа 2015, 13:02

      Здесь многие пишут что продаем дешевле чем купили его в прошлом году...
      А что никто не слышал что так все футбольные клубы делают, без этого никак (
      Клубы которые зарабатывают на продаже футболистов можно по пальцам перечесть, а в основном тратят!

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:56

      рекламный спам

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:07

      дополнительно наказать футболиста повысив сумму трансфера, а ему то что сколько за него заплатят?))

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      Рейтинг: +84

      bw17 1 августа 2015, 11:34

      Сами делают из игроков миллиардеров, а потом удивляются, почему игроки ведут себя как хотят? Он это штраф не почувствует, зная, что стоит огромных денег и волен поступать так, как ему угодно. Вот если бы были фиксированные зарплаты и игрок знал бы, что штраф к примеру составит 50% от его дохода, думаю тогда бы он понимал всю ответственность за исполняемый им контракт.

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      Рейтинг: +243

      No problem 1 августа 2015, 11:27

      Арабы эту "разницу" не по чувствуют

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