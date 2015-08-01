Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» обратила внимание на Де Шильо

    «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Милана» Маттио Де Шильо, сообщает El Mundo Deportivo. Однако, напомним, что на каталонцев наложен запрет на регистрацию новичков и поэтому, в случае покупки, 22-летний итальянец сможет выступать за команду не раньше января 2016 года.

    Де Шильо выступает за «россонери» с сезона-2011/12, и за это время он провел 73 матча в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, сделав 3 результативные передачи.


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:56

      рекламный спам

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11