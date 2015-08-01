«Барселона» обратила внимание на Де Шильо

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Милана» Маттио Де Шильо, сообщает El Mundo Deportivo. Однако, напомним, что на каталонцев наложен запрет на регистрацию новичков и поэтому, в случае покупки, 22-летний итальянец сможет выступать за команду не раньше января 2016 года.



Де Шильо выступает за «россонери» с сезона-2011/12, и за это время он провел 73 матча в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, сделав 3 результативные передачи.





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