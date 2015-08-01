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    Моуринью: «Бенитес перестал верить в Терри и чуть было не погубил его карьеру»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что из-за Рафаэля Бенитеса карьера защитника лондонцев Джона Терри могла быть загубленной. Напомним, что испанский специалист тренировал «Челси» в сезоне-2012/13.

    «Пару лет назад он почти исчез, – цитирует Моуринью ESPN. – Травмы, тренеры, которые перестали верить в него и приглашали в клуб других защитников, которые, как они думали, заменят Джона.

    Особенно стоит вспомнить сезон перед моим приходом – сезон Рафаэля Бенитеса. Я думал с этим парнем покончено, потому что он не играл в финалах, не играл в важных матчах. Я думал, что Терри в беде. Когда я пришел, у меня были вопросы: «В каком состоянии я обнаружу Джона? Что он может? Может ли он прибавить? Может ли он приблизиться к Джону, которого я знаю?» И в прошлом сезоне он был феноменален. Феноменален. Думаю, это его лучший сезон».

    Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 10:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      oripov 1 августа 2015, 22:40

      А что такого? Ведь Терри сыграл лучше чем в прошлом сезоне, просто у всех свой подход некоторых губит Бенитес некоторых Моуринье, у них подход разный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 1 августа 2015, 16:14

      Моуриньо в пере палках с кем-либо как рыба в воде! )) это его конек..

      0
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      Рейтинг: +11

      ruberoid 1 августа 2015, 13:47

      Теперь Моур будет обсирать Бенитеса за высказывания его жены

      1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:08

      Но лучший, это вы Жозе конечно преувиличиваете, но в остальном, в принципе, согласен.

      0
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:56

      рекламный спам

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 1 августа 2015, 11:33

      Жена Бени не на того нарвалась

      0
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      Рейтинг: +11

      rbast 1 августа 2015, 11:23

      В прошлом сезоне - однозначно лучший английский защитник!

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 1 августа 2015, 11:05

      Жена Бенитеса должна следить за диетой Джона Терри

      0
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      Рейтинг: +472

      Медив 1 августа 2015, 10:57

      Мавр решил поддержать Терри перед Суперкубком и одновременно напомнить какой физрук Бенитес, что ж похвально

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 1 августа 2015, 10:51

      Зря чета Бенитесов камень в огород Маура бросили......
      Изничтожит и испепелит......

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