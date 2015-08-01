Моуринью: «Бенитес перестал верить в Терри и чуть было не погубил его карьеру»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что из-за Рафаэля Бенитеса карьера защитника лондонцев Джона Терри могла быть загубленной. Напомним, что испанский специалист тренировал «Челси» в сезоне-2012/13.



«Пару лет назад он почти исчез, – цитирует Моуринью ESPN. – Травмы, тренеры, которые перестали верить в него и приглашали в клуб других защитников, которые, как они думали, заменят Джона.



Особенно стоит вспомнить сезон перед моим приходом – сезон Рафаэля Бенитеса. Я думал с этим парнем покончено, потому что он не играл в финалах, не играл в важных матчах. Я думал, что Терри в беде. Когда я пришел, у меня были вопросы: «В каком состоянии я обнаружу Джона? Что он может? Может ли он прибавить? Может ли он приблизиться к Джону, которого я знаю?» И в прошлом сезоне он был феноменален. Феноменален. Думаю, это его лучший сезон».



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