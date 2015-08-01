Юсупов: «В «Динамо» у меня было больше свободы для творчества»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов накануне матча 3-го тура премьер-лиги против «Терека» отметил, что процесс адаптации в новой команде еще не завершен.



«Пока могу сказать, что в «Динамо» свободы для творчества было больше. Мог получить мяч на любой позиции, начинал атаки. В «Зените» пока не могу позволить себе этого. Нужно лучше адаптироваться к новой команде. Понять, как играть и все будет нормально.



Высокий уровень футболистов «Зенита» видно и на тренировках, и в играх. Люди могут в одиночку решить исход матча. В случае необходимости Халк сам забьет 2-3 гола. После такого останется только улетать домой с тремя очками», - сказал Юсупов.





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