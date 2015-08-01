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    Юсупов: «В «Динамо» у меня было больше свободы для творчества»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов накануне матча 3-го тура премьер-лиги против «Терека» отметил, что процесс адаптации в новой команде еще не завершен.

    «Пока могу сказать, что в «Динамо» свободы для творчества было больше. Мог получить мяч на любой позиции, начинал атаки. В «Зените» пока не могу позволить себе этого. Нужно лучше адаптироваться к новой команде. Понять, как играть и все будет нормально.

    Высокий уровень футболистов «Зенита» видно и на тренировках, и в играх. Люди могут в одиночку решить исход матча. В случае необходимости Халк сам забьет 2-3 гола. После такого останется только улетать домой с тремя очками», - сказал Юсупов.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 10:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +103

      skainet 1 августа 2015, 14:53

      халк сам 2-3 гола ....еслиб всё так просто было

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 14:25

      зернит машина

      0
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      Рейтинг: +11

      RealTheBest 1 августа 2015, 14:08

      Юсупов:"В Динамо я меньше бегал от мяча,клянусь "

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      Рейтинг: +52

      Gloomy59 1 августа 2015, 13:56

      Артур, научись для начала останавливать мяч, отдавать пасы, а потом будешь видеть себя "художником"!!!! По видно уровень спортивной школы, не более!!!! Ты, что есть на поле, что нет тебя, одно и тоже!

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 1 августа 2015, 13:44

      Продолжай радовать поклонников футбола своей "зажигательной" игрой за зинит.

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      Рейтинг: +945

      matvei_72 1 августа 2015, 13:24

      миллионы будут получать все, а забивать должен Халк! Интересная позиция...

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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 13:15

      Главное чтобы не потерялся там, там лавка большая замену сразу найдут...

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

      рекламный спам

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      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 12:51

      Пока Юсупов явно не вписывается в игру Зенита..
      Дзюба конечно полегче в этом плане.

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 1 августа 2015, 12:09

      да а в Зените приходится играть в футбол, что видать чуждо для игроков динамо

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