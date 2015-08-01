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    Галлиани: «Я вижу, что «Милан» хорош и думаю, нас ждет отличный сезон»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани отметил, что доволен игрой команды в товарищеских матчах. Красно-черные провели две игры в Китае – с «Интером» (1:0) и с «Реалом» (0:0, пенальти – 9:10).

    «Я вижу, что «Милан» хорош, – приводит Tmw слова Галлиани. – Мы довольны. Думаю, нас ждет отличный сезон. Команда не пропустила в двух матчах кряду – такого не случалось давно.

    Михайлович как Капелло? Думаю, что они похожи, но у каждого своя история. Меня спросили, кого мне напоминает Михайлович, и я подумал о Капелло».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 08:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 13:09

      Дай Бог!!!! Милан должен напомнить о себе!!!! Forzza Milan!!!!

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

      рекламный спам

      0
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      Рейтинг: +10

      Aslan70 1 августа 2015, 12:37

      Михалыча

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      Рейтинг: +8

      Фиорито > Aslan70 1 августа 2015, 12:49

      Ну вот видишь, с предсезонкой у Милана все в порядке, ну а Интер с Манчи своего добьется, как это уже раз было.

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      Рейтинг: +8

      Фиорито 1 августа 2015, 09:00

      Очень хочется посмотреть на дуэль Манчи-Михалыч, учитель-ученик и прежде всего на миланское дерби. Думаю что победит учитель и Интер, наконец, получит ЛЧ.

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      Рейтинг: +10

      Aslan70 > Фиорито 1 августа 2015, 12:37

      Первая встреча закончилась победой!

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