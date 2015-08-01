Шоу: «Считаю, что нам по силам выиграть трофей в предстоящем сезоне»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отметил, что манкунианцы вступают в новый сезон с мыслями о трофее.



«С новичками, которые уже пришли и которые еще придут в команду, мы станем очень сильными, – цитирует официальный сайт «МЮ» Шоу. – Считаю, что мы можем выиграть трофеи в предстоящем сезоне. В раздевалке мы порой говорим о титулах, но не так много, потому что сейчас все только начинается».





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