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    Шоу: «Считаю, что нам по силам выиграть трофей в предстоящем сезоне»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отметил, что манкунианцы вступают в новый сезон с мыслями о трофее.

    «С новичками, которые уже пришли и которые еще придут в команду, мы станем очень сильными, – цитирует официальный сайт «МЮ» Шоу. – Считаю, что мы можем выиграть трофеи в предстоящем сезоне. В раздевалке мы порой говорим о титулах, но не так много, потому что сейчас все только начинается».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 08:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 13:16

      Ну только если чемпионат Англии, в лч ничего не светит...

      0
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

      рекламный спам

      0
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      Рейтинг: +12

      колобок82 1 августа 2015, 09:02

      Постарайтесь а то давненько уже ничего не выигрывали

      0
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      Рейтинг: +83

      aviciii 1 августа 2015, 08:50

      ок, Carling Cup ваш!

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