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    Коновалов: «Эмоции от дебюта положительные, но обидно, что потеряли очки»

    Молодой полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов рассказал о своем дебюте в составе желто-зеленых. В матче 3-го тура российской Премьер-Лиги против «Уфы» хавбек вышел на замену.

    «Какие впечатления от дебютной игры? Конечно, эмоции положительные, я много работал для этого. Обидно, правда, что потеряли очки. Мы владели инициативой. «Уфа» не создавала много моментов. Но в целом, рад дебюту, буду работать дальше.

    Выходя на замену, я получил указание играть ближе к атаке. Мельгарехо стал играть форварда, я должен был занять его место в полузащите. В ходе игры также поменялись местами с Ткачевым. Я сместился налево, он перешел в центр», - сказал Коновалов.

    «Кубань» - «Уфа»
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    Источник: ФК «Кубань»

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    01.08.2015 08:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:58

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      Рейтинг: +8

      Фиорито 1 августа 2015, 09:02

      Ничего, главное побыстрее выиграть первую игру.

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 1 августа 2015, 08:32

      Надо было выигрывать !!!

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