Коновалов: «Эмоции от дебюта положительные, но обидно, что потеряли очки»

Молодой полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов рассказал о своем дебюте в составе желто-зеленых. В матче 3-го тура российской Премьер-Лиги против «Уфы» хавбек вышел на замену.



«Какие впечатления от дебютной игры? Конечно, эмоции положительные, я много работал для этого. Обидно, правда, что потеряли очки. Мы владели инициативой. «Уфа» не создавала много моментов. Но в целом, рад дебюту, буду работать дальше.



Выходя на замену, я получил указание играть ближе к атаке. Мельгарехо стал играть форварда, я должен был занять его место в полузащите. В ходе игры также поменялись местами с Ткачевым. Я сместился налево, он перешел в центр», - сказал Коновалов.



«Кубань» - «Уфа»





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