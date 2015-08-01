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    Гасилин: «Давно хотел попробовать себя в Европе и понимал, что нужно цепляться за каждый шанс»

    Чемпион Европы среди игроков до 17 лет и серебряный призер юношеского Euro U-19 Алексей Гасилин отметил, что, узнав о возможной аренде в «Шальке», сразу дал согласие.

    «Даже не раздумывал, когда получил предложение от «Шальке», – подчеркнул Гасилин. – Давно хотел попробовать себя в Европе и понимал, что нужно цепляться за каждый шанс. Впервые об интересе клуба я узнал еще перед чемпионатом Европы. Хотя никакой конкретики не было, меня лишь заверили: мол, будем пристально следить за тобой. Забил два гола, добрался до финала, вернулся в Питер и получил ответ: «Ты нам понравился, приезжай в Гельзенкирхен». Визу мне сделали за сутки! Тренеры «Шальке» засыпали почту «Зенита» просьбами а-ля «Ну когда же Алексей приедет?!»

    Вариант с арендой устроил всех: и меня, и оба клуба. У «Зенита» и «Шальке» один титульный спонсор, так что вопросов и неувязок не возникало».

    Гасилин перешел в «Шальке»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 07:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:59

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      Рейтинг: +11

      TED09 1 августа 2015, 07:26

      Удачи тебе! Думаю получится отличный сборник)))

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