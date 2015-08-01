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    Иньеста: «Сколько бы я не пережил моментов в игре вместе с Месси, он всегда был уникален»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился с радостью от игры в одной команде с Лионелем Месси и подчеркнул уникальность аргентинца.

    «Мы побывали с ним в любых ситуациях на поле и прекрасно знаем друг друга, – приводит Goal слова Иньесты. – Счастлив, что пережил столько моментов с Месси в игре. Для меня честь выступать с ним в одной команде. Он всегда был уникален. Надеюсь, буду играть вместе с ним еще долго».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 06:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Ismadiyar 1 августа 2015, 09:59

      Они понимают друг друга без слов в игре, жалко что ушёл Хави , но эта троица уже точно написала золотыми словами, своё имя в истории Барселоны !!!

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      Рейтинг: +92

      Cynic > Ismadiyar 1 августа 2015, 10:42

      да, Хави - мозг, но никто не вечен

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      Рейтинг: +83

      aviciii 1 августа 2015, 07:27

      как же повезло каталонцам с этими игроками! Для всех честь играть вместе с Месси в одной команде.

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