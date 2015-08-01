Иньеста: «Сколько бы я не пережил моментов в игре вместе с Месси, он всегда был уникален»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился с радостью от игры в одной команде с Лионелем Месси и подчеркнул уникальность аргентинца.



«Мы побывали с ним в любых ситуациях на поле и прекрасно знаем друг друга, – приводит Goal слова Иньесты. – Счастлив, что пережил столько моментов с Месси в игре. Для меня честь выступать с ним в одной команде. Он всегда был уникален. Надеюсь, буду играть вместе с ним еще долго».





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