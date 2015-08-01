«Тоттенхэму» нужен Свен Бендер

Может перейдет, а может и нет. Но попробовать себя в АПЛ стоит.
Английский «Тоттенхэм», по сообщению «Телеграф», планирует этим летом приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Свена Бендера. Надо заметить, что контракт игрока с действующим клубом рассчитан еще на два года.
26-летний хавбек выступает за «Боруссию» с 2009-го года.
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