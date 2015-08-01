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    «Тоттенхэму» нужен Свен Бендер

    Английский «Тоттенхэм», по сообщению «Телеграф», планирует этим летом приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Свена Бендера. Надо заметить, что контракт игрока с действующим клубом рассчитан еще на два года.
    26-летний хавбек выступает за «Боруссию» с 2009-го года.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.08.2015 01:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 1 августа 2015, 11:44

      Может перейдет, а может и нет. Но попробовать себя в АПЛ стоит.

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      Рейтинг: +11

      DrugS99 1 августа 2015, 02:40

      шляпы))))))

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      Рейтинг: +11

      Linkin_Mark 1 августа 2015, 01:55

      Не, ну а чего, ему 26, а тоттеншиту нужны опорники

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      Рейтинг: +10

      sparxx > Linkin_Mark 1 августа 2015, 11:29

      Ты заботься о трансферной политики на EMPTYrates, а о себе мы сами подумаем....

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