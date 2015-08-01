Ткачев: «Сами виноваты, что не выиграли»

А кто этот Ткачёв? Не сын ли того Ткачёва, который тот Ткачёв?
Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1), сообщает «Русфутбол».
«Первый тайм нам удался больше. После перерыва, который пошел на пользу сопернику, почему-то сбавили. Расстроены, что опять потеряли очки дома. Однако замечу, что взаимопонимание в команде с каждым днем все лучше. Но результата нет. Соберемся на базе, обсудим все. В общем, виноваты в пятницу сами, что не победили», - заявил игрок.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!