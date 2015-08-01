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    Ткачев: «Сами виноваты, что не выиграли»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1), сообщает «Русфутбол».
    «Первый тайм нам удался больше. После перерыва, который пошел на пользу сопернику, почему-то сбавили. Расстроены, что опять потеряли очки дома. Однако замечу, что взаимопонимание в команде с каждым днем все лучше. Но результата нет. Соберемся на базе, обсудим все. В общем, виноваты в пятницу сами, что не победили», - заявил игрок.

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    Источник: Rusfootball.info

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    01.08.2015 01:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 августа 2015, 01:28

      А кто этот Ткачёв? Не сын ли того Ткачёва, который тот Ткачёв?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > Ubuntu 1 августа 2015, 01:31

      нет! ОН ЕГО МАТЬ!

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