Зинченко: «Задача «Уфы» - попадание в десятку»

Зинченко молодца ждемс его в Ростове ))))
Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против краснодарской «Кубани» (1:1), передает «Спорт-Экспресс».
«Счет на табло действительно отражает действия на поле. Честно признаюсь, «Кубань» где-то нас переиграла. Но много моментов они не создали, хотя на поле было много борьбы. «Кубань» – хорошая команда, которая поиграла в Лиге Европы, и увезти отсюда одно очко по такой игре – это успех для нас. Понимаете, «Уфа» только в прошлом году вышла в премьер-лигу. Мы только адаптировались здесь, у нас хороший, сплоченный коллектив. Я думаю, наша задача – попасть в десятку – вполне выполнима», - заявил украинец.
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