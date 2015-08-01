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    Зинченко: «Задача «Уфы» - попадание в десятку»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против краснодарской «Кубани» (1:1), передает «Спорт-Экспресс».
    «Счет на табло действительно отражает действия на поле. Честно признаюсь, «Кубань» где-то нас переиграла. Но много моментов они не создали, хотя на поле было много борьбы. «Кубань» – хорошая команда, которая поиграла в Лиге Европы, и увезти отсюда одно очко по такой игре – это успех для нас. Понимаете, «Уфа» только в прошлом году вышла в премьер-лигу. Мы только адаптировались здесь, у нас хороший, сплоченный коллектив. Я думаю, наша задача – попасть в десятку – вполне выполнима», - заявил украинец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 00:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      Михалыч22 1 августа 2015, 10:16

      Зинченко молодца ждемс его в Ростове ))))

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      Рейтинг: +11

      TED09 1 августа 2015, 07:03

      Красавчеггг, тащит уфимцев)))

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 06:33

      Ну хотеть не вредно конечно, но вы для начала выиграйте хотя бы один матч, ну так, для приличия...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 03:47

      Скулите Табаки-скулите.

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 00:39

      че так низко, вон спартаку даже шестерки мало

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