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    Смородская: «Желаю Валере Карпину удачи»

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «Советскому спорту» прокомментировала слухи о том, что в свое время она пыталась пригласить в клуб на пост главного тренера Валерия Карпина, ныне работающего в армавирском «Торпедо».
    «Переговоров с ним не было. Дружба ведь не означает, что мы общались о совместной работе. Я и сейчас желаю Валере удачи. Вы понимаете, в каких тяжелых условиях он работает? Он очень много сделал для «Спартака», но нет пророка в своем отечестве. Два серебра – разве плохой результат? Ему орден надо вешать», - заявила Смородская.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 00:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +13

      Maslennikov 1 августа 2015, 14:07

      Еще не известно, может потом через 2 месяца Черевченко уволит и на его место Карпина возьмет.

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      Рейтинг: +13

      LSM980 1 августа 2015, 09:16

      Придеться Георгиевичу прочистить паровозную трубу Смородской,чтобы выхлоп лучше был.

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      Рейтинг: +257

      Alex-96 1 августа 2015, 08:37

      Орден и золотое кольцо в нос!

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      Рейтинг: +8

      Фиорито 1 августа 2015, 07:12

      Удачной рыбалки))

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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 августа 2015, 07:11

      Только если орден Сутулого...!

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 06:34

      Да все нормально у Валеры, армавирит помаленьку, да всякие там рекорды устанавливает))

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 1 августа 2015, 04:36

      Валерка наберёт в Армавиром 33 очка

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng > Гуливер 1 августа 2015, 12:46

      с разницей мячей 0/0 )))

      1
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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 1 августа 2015, 04:14

      ребята все на соккер! нас рбманывали эти г0вноеды! наш соккер жив! и Герасим и муму и Юра Зотов и вся шайка !

      -2
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 1 августа 2015, 02:46

      Знойная женщина.

      0
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      Рейтинг: +154

      mondm 1 августа 2015, 00:58

      Тоже самое только название другое

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