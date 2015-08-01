Вакасо близок к переезду в Саудовскую Аравию

Полузащитник казанского «Рубина» Мубарак Вакасо получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», пишет «Чемпионат.ком». Сообщается, что завтра африканец окажется в Милане, где пройдет медицинское обследование для азиатского клуба. Добавим, что ганец на днях был выписан из больницы, куда был положен с малярией.

Салли Мунтари.



«Аль-Иттихад» ранее пополнил соотечественник Вакасо «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!