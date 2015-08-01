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    Вакасо близок к переезду в Саудовскую Аравию

    Полузащитник казанского «Рубина» Мубарак Вакасо получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», пишет «Чемпионат.ком». Сообщается, что завтра африканец окажется в Милане, где пройдет медицинское обследование для азиатского клуба. Добавим, что ганец на днях был выписан из больницы, куда был положен с малярией.
    «Аль-Иттихад» ранее пополнил соотечественник Вакасо Салли Мунтари.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2015 00:21
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