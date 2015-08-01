Давыдов сменил номер в «Спартаке» на 9-й

Как информирует официальный сайт московского «Спартака», нападающий клуба Денис Давыдов теперь будет выступать под девятым номером, а не шестьдесят девятым, как это было раньше.





Этот игрок активно привлекается во вторую команду, выступающую в ФНЛ, а в РФПЛ форвард не забил еще ни разу. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!