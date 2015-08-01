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    Давыдов сменил номер в «Спартаке» на 9-й

    Как информирует официальный сайт московского «Спартака», нападающий клуба Денис Давыдов теперь будет выступать под девятым номером, а не шестьдесят девятым, как это было раньше.
    Этот игрок активно привлекается во вторую команду, выступающую в ФНЛ, а в РФПЛ форвард не забил еще ни разу.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    01.08.2015 00:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +65

      komandos99 1 августа 2015, 15:33

      Зачем парня так распиарили,для ФНЛ может и годится,а для основы Спартака ни как не катит

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 13:25

      Раз взял 9-ку Денис, будь добр держать марку.

      0
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      Рейтинг: +42

      rubinyshka 1 августа 2015, 12:31

      Не заслужил!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2015, 11:33

      Ну всё, пропали соперники...))) по лавке...)))

      0
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      Рейтинг: +45

      vladimirtsar 1 августа 2015, 11:26

      Соккер работает

      0
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 1 августа 2015, 10:03

      Не правда,будет стараться и будет в основе играть!!! Удачи ему 9

      0
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      Рейтинг: +59

      sten312 1 августа 2015, 09:59

      Основа ему не светит-там сплошные армяне ,кабо-вердийцы,замбийцы в нападении.

      -1
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      Рейтинг: +826

      Grag 1 августа 2015, 09:26

      Почему-то мне никогда не нравился этот номер)

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 августа 2015, 08:49

      Круто, теперь попрёт!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 августа 2015, 07:07

      Всё правильно, парень должен себя чувствовать в команде своим!

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