Титов на пресс-конференции «спартака» обратился к Широкову по отчеству

Московский «Спартак» провел в пятницу пресс-конференцию, приуроченную понедельничному матчу третьего тура против казанского «Рубина». В ней поучаствовал и полузащитник Роман Широков, которого, уступая ему место, тренер команды Егор Титов назвал по отчеству — Романом Николаевичем, сообщает официальный сайт красно-белых.

- Титов всегда обращается к вам «Роман Николаевич»?

- Нет, только при вас.

- Что скажете о «Рубине?»