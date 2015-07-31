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    Титов на пресс-конференции «Спартака» обратился к Широкову по отчеству

    Московский «Спартак» провел в пятницу пресс-конференцию, приуроченную понедельничному матчу третьего тура против казанского «Рубина». В ней поучаствовал и полузащитник Роман Широков, которого, уступая ему место, тренер команды Егор Титов назвал по отчеству — Романом Николаевичем, сообщает официальный сайт красно-белых.
    - Титов всегда обращается к вам «Роман Николаевич»?
    - Нет, только при вас.
    - Что скажете о «Рубине?»
    - Нам будет непросто. Игра у ребят поставлена еще с того года. Это тяжелый соперник. А тем более — сейчас команде нужно поправлять дела в чемпионате. Не стоит смотреть на последнее место «Рубина». На поле казанцы действуют неплохо, просто с реализацией моментов у них были проблемы.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    31.07.2015 23:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1369

      makkie 1 августа 2015, 13:27

      Титов вполне мог отыграть сезон вместе с Широковым в основе)
      Тогда бы Юре или Луишу оставалось бы только грамотно открываться и забивать.

      0
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      Рейтинг: +12

      колобок82 1 августа 2015, 09:00

      Уважение тренера это очень хорошо

      1
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 1 августа 2015, 07:01

      Уважает!!! Не хухры мухры.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 августа 2015, 02:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Зенитовец перешёл в СпаМ и задавил там всех авторитетом.


      Они через слово говорят "пожалуйста" и дружно встают, когда Роман Николаевич входит или выходит из помещения.
      Или, ломая шапки, интересуются секретами мастерства и успехов в футболе.

      -4
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      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 01:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Титов явился обдолбанный на пресс-конференцию «Спартака» и обратился к Широкову по отчеству

      -4
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 1 августа 2015, 00:59

      Рубин не проиграет!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 августа 2015, 00:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и что?
      наркологи давно рассказали о неадекватности наркозависимых.

      -5
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 1 августа 2015, 00:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Титов на пресс-конференции «спартака» обратился к Широкову по отчеству
      Боится, значит уважает))

      -7
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      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 00:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять бромантантану объелся?

      -4
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 1 августа 2015, 00:12

      Рубин ослаб с того сезона

      0
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