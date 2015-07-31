Титов на пресс-конференции «спартака» обратился к Широкову по отчеству

Титов вполне мог отыграть сезон вместе с Широковым в основе)
Тогда бы Юре или Луишу оставалось бы только грамотно открываться и забивать.
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Уважение тренера это очень хорошо
Уважает!!! Не хухры мухры.
Зенитовец перешёл в СпаМ и задавил там всех авторитетом.
Они через слово говорят "пожалуйста" и дружно встают, когда Роман Николаевич входит или выходит из помещения.
Или, ломая шапки, интересуются секретами мастерства и успехов в футболе.
Рубин не проиграет!
Рубин ослаб с того сезона