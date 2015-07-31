Хохлов пожаловался на отсутствие глубины состава

скоро уволят Хохлова, не впечатляет он по первым трем турам, даже с Аршавиным и Павлюченко. а то что гол забили, так это случайность.
Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1), сообщает «Спорт-Экспресс».
«Первый тайм прошел под нашу диктовку, забили гол, контролировали игру. Во втором тайме одна индивидуальная ошибка изменила ход встречи. Гол во втором тайме выбил нас из колей. Игорь Армаш сыграл хорошо, как и Артур Тлисов. Единственное, когда ребята устают, у нас нет глубины состава, чтобы сделать замены», - сказал специалист.
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