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    Хохлов пожаловался на отсутствие глубины состава

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1), сообщает «Спорт-Экспресс».
    «Первый тайм прошел под нашу диктовку, забили гол, контролировали игру. Во втором тайме одна индивидуальная ошибка изменила ход встречи. Гол во втором тайме выбил нас из колей. Игорь Армаш сыграл хорошо, как и Артур Тлисов. Единственное, когда ребята устают, у нас нет глубины состава, чтобы сделать замены», - сказал специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 23:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ШкендербеуЧоп49 1 августа 2015, 04:38

      скоро уволят Хохлова, не впечатляет он по первым трем турам, даже с Аршавиным и Павлюченко. а то что гол забили, так это случайность.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 31 июля 2015, 23:47

      Готова первая кандидатура на отставку...

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