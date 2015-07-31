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    Юрченко: «Было ощущение, что сижу в бане»

    Голкипер «Уфы» Давид Юрченко поделился мыслями после пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Кубани» (1:1), сообщает Sportbox.ru.
    «При такой жаре, когда очень влажно, сыграть вничью — это приобрести очко. В Краснодаре было тяжело чисто физически, на поле было ощущение, что сидишь в бане хаммам. Но ребята все молодцы, старались, играли, конечно, на победу, но не смогли. Главное, что заработали очко — это уже хорошо. По факту на данный момент у нас хорошая форма в плане физических кондиций. Но надо конечно всегда работать и развиваться. Не соглашусь с тем, что соперник больше доминировал на поле. «Кубань» больше контролировала мяч, а мы действительно доминировали в атаке. Вообще, я считаю, что это была равная игра, а счет полностью отражает расклад сил в матче», - сказал вратарь.

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    Источник: Sportbox.ru

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    31.07.2015 23:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 1 августа 2015, 09:01

      Хамам, особенно турецкий - это хорошо.))

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 03:14

      Даа это кубань тут жара нетмоверная...

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      Рейтинг: +50

      alexxxi 1 августа 2015, 02:59

      В ноябре будет прохладно.

      0
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      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 01:04

      Сидел стоя?)

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      Рейтинг: -100

      серИт 1 августа 2015, 00:03

      сказал бы на чем ты сидел, хотя и не ругаю, ибо 4 очка не вы не они не заработали, и не обогнали спартак

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 31 июля 2015, 23:58

      При любой погоде нужно играть!

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