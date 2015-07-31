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    «Астон Вилла» усилилась игроком «Блэкберна»

    Английская «Астон Вилла» известила общественность через свой официальный сайт о заключении контракта с футболистом «Блэкберна» Руди Жестеде. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет, а сумма сделки не оглашается.
    «Я знаю этого игрока еще с тех пор, как он выступал за «Кардифф Сити». Он мне всегда импонировал. У него великолепное голевое чутье, нет проблем с физической формой. Отрадно, что теперь он с нами», - сказал рулевой бирмингемцев Тим Шервуд.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    31.07.2015 23:16
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