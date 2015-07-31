Черевченко: «Мои футболисты играют друг за друга словно братья»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими мыслями по поводу успешного старта сезона своей командой - «железнодорожники» на данный момент идут без потерь, сообщает официальный сайт клуба.





«Хотелось бы побольше набрать очков на старте, чтобы по весне не подсчитывать, где могли взять, но не сумели. Команда показала себя сплоченным коллективом, где ребята, как братья, играют друг за друга. Меня спрашивали после матча в Махачкале, кого можно выделить, но я подчеркиваю: мы достойно выступили именно как команда. Думаю, что старт чемпионата, первые тура три-четыре, - это время, когда команды примерно равны по своей готовности, уровню. Не время проявляться лидерам. Не утряслись составы. Так что сейчас не время судить о чем-либо», - заявил специалист. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!