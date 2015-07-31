Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко: «Мои футболисты играют друг за друга словно братья»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими мыслями по поводу успешного старта сезона своей командой - «железнодорожники» на данный момент идут без потерь, сообщает официальный сайт клуба.
    «Хотелось бы побольше набрать очков на старте, чтобы по весне не подсчитывать, где могли взять, но не сумели. Команда показала себя сплоченным коллективом, где ребята, как братья, играют друг за друга. Меня спрашивали после матча в Махачкале, кого можно выделить, но я подчеркиваю: мы достойно выступили именно как команда. Думаю, что старт чемпионата, первые тура три-четыре, - это время, когда команды примерно равны по своей готовности, уровню. Не время проявляться лидерам. Не утряслись составы. Так что сейчас не время судить о чем-либо», - заявил специалист.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Serega0201 1 августа 2015, 04:50

      в центре Тарасов с Коломейцевым понравились!Норм пара!=)кстати Пейчинович по ходу может принять место Дюрицы!не плохо проводит матчи,растет на глазах,а что сказать про Дюрицу,конечно он хорош,,но порой и у него бывают глупые ошибки,да и возраст,достойная замена,Пейчинович!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 03:48

      А где братья не помогают-там Тарасов ноги ломает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 31 июля 2015, 23:06

      Это Тёть-Олины футболисты

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 июля 2015, 22:50

      Удачи Локомотиву!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 22:39

      самедов за анжи играть должен

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11