Попов: «На поле думаю постоянно, но не всегда это приносит результат»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слова своего партнера Романа Широкова, который назвал болгарина очень умным игроком. Также бывший футболист «Кубани» поделился мнением о переходе в стан краснодарцев Андрея Аршавина, информирует «Спорт-Экспресс».





«Я всегда думаю на поле. Иногда получается, иногда нет. Не мне судить, со стороны виднее. Но очень приятно, что такой игрок, как Широков, меня похвалил. Надеюсь, в матче с «Рубином» мы сыграем еще лучше, обыграем сложного соперника и наберем семь очков. Что до Аршавина, то все помнят, как он играл в «Зените» и «Арсенале». Сейчас он не в лучшей форме, еще и микротравму получил. Но я на сто процентов уверен, что он поможет «Кубани» добиться успеха», - сказал Попов. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!