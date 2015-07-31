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    Попов: «На поле думаю постоянно, но не всегда это приносит результат»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слова своего партнера Романа Широкова, который назвал болгарина очень умным игроком. Также бывший футболист «Кубани» поделился мнением о переходе в стан краснодарцев Андрея Аршавина, информирует «Спорт-Экспресс».
    «Я всегда думаю на поле. Иногда получается, иногда нет. Не мне судить, со стороны виднее. Но очень приятно, что такой игрок, как Широков, меня похвалил. Надеюсь, в матче с «Рубином» мы сыграем еще лучше, обыграем сложного соперника и наберем семь очков. Что до Аршавина, то все помнят, как он играл в «Зените» и «Арсенале». Сейчас он не в лучшей форме, еще и микротравму получил. Но я на сто процентов уверен, что он поможет «Кубани» добиться успеха», - сказал Попов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 21:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13

      LSM980 31 июля 2015, 23:45

      удачи всем спартаковцам и ждем победы над рубиновыми

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      Рейтинг: +185

      Bobus 31 июля 2015, 23:11

      там думать поздно, надо на автомате феерить

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 22:57

      Думает - уже хорошо

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 31 июля 2015, 22:12

      Болгарин действительно умный и чуткий футболист, это видно по его чётко оттаченным действиям на поле. Хороший игрок, надеюсь принесёт много пользы Спартаку!)

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 22:06

      ПОМОЖЕТ КОНЕЧНО,ИВЕЛИН...КУБАНЬ то задачу уже знает- поменяться с Торпедо Армавиром местами.ЭТО я бы сказал ЗАДАЧА КРАЯ КРАСНОДАРСКОГО.лифт одним словом.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 31 июля 2015, 21:58

      Человек думает постоянно. Не только на футбольном поле. Важно то, о чём он думает! Ведь можно находиться на футбольном поле и вроде бы как играть в футбол, а думать о бонусах, о девочках, о свежем пиве или о новом смарфоне ( к И.Попову всё это не относится, он, похоже, действительно думает об игре!).

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > cska-62 31 июля 2015, 22:06

      БАЗЕЛЮК так и думает.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 1 августа 2015, 09:36

      Думаю, что у Базелюка глубокая обида на Слуцкого... Он был на самом подъёме, Думбия травмировался, а Слуцкий стал заниматься своим любимым делом - вымучиванием очков. И играть без форварда, выдвинув вперёд Мусу, мол, авось убежит... У каждого человека своя психика, свои эмоции... У Кости она оказалась слишком ранимой... Даст Бог, найдётся тренер, который его реанимирует, ибо по потенциалу у нас давно такого талантливого форварда не было. Время пока есть.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 31 июля 2015, 21:50

      Хочется верить и надеяться , что получаться будет больше !!!

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 31 июля 2015, 21:49

      Иногда получается иногда нет .... Слова настоящего профи )))

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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 21:40

      правильный человек!

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