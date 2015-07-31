Попов: «На поле думаю постоянно, но не всегда это приносит результат»

удачи всем спартаковцам и ждем победы над рубиновыми
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удачи всем спартаковцам и ждем победы над рубиновыми
там думать поздно, надо на автомате феерить
Болгарин действительно умный и чуткий футболист, это видно по его чётко оттаченным действиям на поле. Хороший игрок, надеюсь принесёт много пользы Спартаку!)
ПОМОЖЕТ КОНЕЧНО,ИВЕЛИН...КУБАНЬ то задачу уже знает- поменяться с Торпедо Армавиром местами.ЭТО я бы сказал ЗАДАЧА КРАЯ КРАСНОДАРСКОГО.лифт одним словом.
Человек думает постоянно. Не только на футбольном поле. Важно то, о чём он думает! Ведь можно находиться на футбольном поле и вроде бы как играть в футбол, а думать о бонусах, о девочках, о свежем пиве или о новом смарфоне ( к И.Попову всё это не относится, он, похоже, действительно думает об игре!).
Думаю, что у Базелюка глубокая обида на Слуцкого... Он был на самом подъёме, Думбия травмировался, а Слуцкий стал заниматься своим любимым делом - вымучиванием очков. И играть без форварда, выдвинув вперёд Мусу, мол, авось убежит... У каждого человека своя психика, свои эмоции... У Кости она оказалась слишком ранимой... Даст Бог, найдётся тренер, который его реанимирует, ибо по потенциалу у нас давно такого талантливого форварда не было. Время пока есть.
Хочется верить и надеяться , что получаться будет больше !!!
Иногда получается иногда нет .... Слова настоящего профи )))
правильный человек!