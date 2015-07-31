«Терек» провел тренировку на «Петровском»

Как сообщает официальный сайт грозненского «Терека», команда сегодня днем прибыла в Северную Пальмиру на субботнюю игру третьего тура РФПЛ против местного «Зенита». Вечером же чеченский коллектив провел предыгровую тренировку на стадионе «Петровский». В делегацию команды из Грозного вошли 24 футболиста.

«Терек» первые два матча турнира свел к ничьим.