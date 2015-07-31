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    «Терек» провел тренировку на «Петровском»

    Как сообщает официальный сайт грозненского «Терека», команда сегодня днем прибыла в Северную Пальмиру на субботнюю игру третьего тура РФПЛ против местного «Зенита». Вечером же чеченский коллектив провел предыгровую тренировку на стадионе «Петровский». В делегацию команды из Грозного вошли 24 футболиста.
    «Терек» первые два матча турнира свел к ничьим.



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    Источник: ФК «Ахмат»

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    31.07.2015 21:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 августа 2015, 02:56


      Аилтон, конечно, очень успешно для себя приезжал.

      Поглядим теперь, чем "Терек" без Аилтона удивит.

      -

      Хорошей игры обеим командам, и без травм.

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      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 00:46

      Лезгинку не танцевали на петровиче?)

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 31 июля 2015, 22:46

      надеюсь Мбенг будеть в основе а на замену или на пару Митришева надо выпускать.желаю победы Тереку!!!!!

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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny 31 июля 2015, 22:03

      кто ж за Аилтона забивать то будет?))) на все надежда на Мбенгуе

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      Рейтинг: +13

      ChEcHeN FC BARSELONA > FC Terek - Grozny 31 июля 2015, 22:07

      Без Аилтона будет туго))

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 31 июля 2015, 21:42

      Фартовый для Терека стадион!)

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