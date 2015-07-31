Кобелев не исключил участие Кокорина в игре с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что форвард команды Александр Кокорин имеет шансы принять участие в воскресном матче третьего тура РФПЛ против «Локомотива», сообщает «Р-Спорт». В предыдущих двух поединка турнира игрок забил однажды.





После двух туров «Динамо» имеет в активе только очко. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!