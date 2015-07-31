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    Кобелев не исключил участие Кокорина в игре с «Локомотивом»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что форвард команды Александр Кокорин имеет шансы принять участие в воскресном матче третьего тура РФПЛ против «Локомотива», сообщает «Р-Спорт». В предыдущих двух поединка турнира игрок забил однажды.
    После двух туров «Динамо» имеет в активе только очко.

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    Источник: Р-Спорт

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    31.07.2015 20:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2015, 03:54

      А они Тарасова выпустят-тот ему ноги и переломает.

      0
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      Рейтинг: +14

      перонах 31 июля 2015, 23:55

      интересно Кокорин сможет заиграть на прежнем уровне хотя бы, или все уже?

      0
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 31 июля 2015, 23:06

      Зря глумитесь,саня будет по хет-трику делать в каждом матче вот увидите.

      0
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      Рейтинг: +50

      valeh172 31 июля 2015, 22:13

      Главное сохранить это очко в целосности

      0
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 31 июля 2015, 22:08

      с ним без него одно и тоже бревно и оно и в Африке бревно!!!

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 31 июля 2015, 22:01

      Локо порви безтрофейник

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 31 июля 2015, 21:36

      Страшно то как...

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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 21:19

      страшное дело: сам Кокорин!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 июля 2015, 21:00

      Во как! Туман напускают. Что-то задумали :).

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