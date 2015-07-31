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    Аленичев: «Совмещение постов не пойдет на пользу»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он работать со сборной командой, а также поделился отношением к возможному совмещению постов со стороны рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого.
    «Честно, высказывание Виталия Мутко о работе в сборной не читал. В ближайшем будущем не планирую работать в сборной, потому что для меня приоритет – клуб и только клуб. Может быть, когда-нибудь потом. Как говорил Жозе Моуринью, он хочет сначала поработать в лучших клубах, а в сборной – уже ближе к пенсии. Так и у меня ситуация, я сейчас зациклен только на работе в «Спартаке». Совмещение же не пойдет на пользу, уже были примеры Валерия Газзаева и Олега Романцева», - приводит слова Аленичева Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    31.07.2015 20:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 августа 2015, 13:18

      Глючный сайт.

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 августа 2015, 13:17

      Речь об Аленичеве, поэтому и ОналитЕГ.

      0
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      Рейтинг: +8

      Фиорито 1 августа 2015, 02:17

      Два великих специалиста, Леня и Дима рассуждают о своем незыблемом триумфе)) Один завалил крыс, другой Тулу отправил в пердив. Лобановский вывел Днепр в Высшую Лигу, а Бесков - Спартак, а затем были чемпионства и еврокубки. С такой биографией у нас имеется лишь один человек - Курбан!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 августа 2015, 00:59

      ревнует картоха!))

      -1
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      Рейтинг: +443

      EVM 31 июля 2015, 23:00

      Думаю, вполне возможно такое совмещение. Все зависит от человека, от его моральных и физических возможностей. Сможет ли Слуцкий? А как можно сказать заранее, да он может и сам не знает ответ на этот вопрос. Вообще то участь его незавидная. Если ничего не получится, а учитывая то, в каком состоянии он принимает сборную, вся неадекватная часть футбольного мира России, начнет смешивать его с грязью. А для того чтобы получилось, одного тренерского таланта мало, нужно еще и время. Смогут ли ждать и дадут ли достаточно времени Слуцкому, чтобы тот смог и успел что-то в сборной сделать? Это только забугорных тренеров у нас терпят годами и никак не решаются годами уволить. С нашими церемониться не станут.

      1
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      Рейтинг: +143

      Palex > EVM 1 августа 2015, 02:14

      Так может проще, ему отказаться?

      1
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      Рейтинг: +443

      EVM > Palex 1 августа 2015, 02:54

      Отказаться, конечно проще, только кому сборную доверить?

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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 31 июля 2015, 22:23

      Красиво сказал!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 22:20

      Правильно говорит

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      Рейтинг: +11

      dikobraz 31 июля 2015, 22:17

      Правильно

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      Рейтинг: +67

      SpM_ 31 июля 2015, 21:56

      после двух игр уже почувствовал себя Мауром. Не слишком ли рано????????????
      Я уже не говорю о том, что его Арсенал вылетел.

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      Рейтинг: +11

      Пряник71 > SpM_ 31 июля 2015, 23:24

      Наш Арсенал с кфк за три года дошел,с одними и теми же игроками!

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      Рейтинг: +224

      Ele13 31 июля 2015, 21:48

      Солидарна с ним. Вполне сложно тренеру совмешать два поста. Нужна полная самоотдача, много переживаний, труда вкладывать. А отдыха ничуть совсем.

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