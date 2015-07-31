Аленичев: «Совмещение постов не пойдет на пользу»

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Глючный сайт.
Речь об Аленичеве, поэтому и ОналитЕГ.
Два великих специалиста, Леня и Дима рассуждают о своем незыблемом триумфе)) Один завалил крыс, другой Тулу отправил в пердив. Лобановский вывел Днепр в Высшую Лигу, а Бесков - Спартак, а затем были чемпионства и еврокубки. С такой биографией у нас имеется лишь один человек - Курбан!
ревнует картоха!))
Думаю, вполне возможно такое совмещение. Все зависит от человека, от его моральных и физических возможностей. Сможет ли Слуцкий? А как можно сказать заранее, да он может и сам не знает ответ на этот вопрос. Вообще то участь его незавидная. Если ничего не получится, а учитывая то, в каком состоянии он принимает сборную, вся неадекватная часть футбольного мира России, начнет смешивать его с грязью. А для того чтобы получилось, одного тренерского таланта мало, нужно еще и время. Смогут ли ждать и дадут ли достаточно времени Слуцкому, чтобы тот смог и успел что-то в сборной сделать? Это только забугорных тренеров у нас терпят годами и никак не решаются годами уволить. С нашими церемониться не станут.
Красиво сказал!
Правильно
Солидарна с ним. Вполне сложно тренеру совмешать два поста. Нужна полная самоотдача, много переживаний, труда вкладывать. А отдыха ничуть совсем.